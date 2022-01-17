Более 1400 военных и полицейских обеспечивают горячим питанием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы совместно с благотворительным фондом проводит акцию по обеспечению горячими обедами сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Также раздаются продуктовые наборы для малоимущих семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением социальной защиты ведется работа по благотворительности. В связи со сложившейся обстановкой, в городе Алматы с 9 января совместно с благотворительным фондом «Истоки добра» проводится благотворительная акция с предоставлением горячих обедов для 1455 человек из правоохранительных органов и Национальной гвардии», - сказала на аппаратном совещании руководитель управления социального благосостояния Алматы Назира Тогизбаева.

Кроме того, благотворительными фондами и спонсорами для малоимущих семей раздаются продуктовые наборы.

«При финансовой поддержке депутатов маслихата и неравнодушных граждан закуплено около восьми тонн продуктов питания для 572 семей, а также для пяти неправительственных организаций, которые оказывают услуги в виде приютов», - добавила она.