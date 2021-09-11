Более 1400 преступлений в столице раскрыты с помощью видеокамер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2023 года планируется увеличить доступ Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана еще к 170 тысячам камерам видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции столицы.

На территории столицы общей площадью более 800 кв. км последовательно в плановом порядке устанавливается тысячи камер наблюдения, большая часть из которых – это цифровые системы видеоконтроля, дающие большой положительный эффект в повседневной работе. На сегодняшний день более 24 тысяч камер видеонаблюдения выведено в Центр оперативного управления столичного департамента полиции. Сотрудники имеют рабочий доступ к 42 тысячам камерам установленных в объектах предпринимательства и других местах.

С начала текущего года с помощью камер раскрыто 1 464 преступления, включая 8 разбойных нападений, 81 грабеж, 30 угонов автомашин, 1 063 кражи личного имущества, а также выявлено более 24-х тысяч административных правонарушений, в том числе 3 655 фактов мелкого хулиганства, 6 993 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах. С помощью камер аппаратно-программного комплекса «Сергек» зафиксировано 641 706 правонарушений.

«На основе поступающих предложений от горожан и городских служб, департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами ведется работа по установке камер видеонаблюдений на территории столицы. В первую очередь, планируется оборудовать камерами окраины города, новостройки, внутридворовые территории, места массового скопления граждан, объекты образования», - отметил глава столичной полиции Ержан Саденов.

Снижение уровня преступности, обеспечение дорожной безопасности, оперативное реагирование полиции на обращение граждан – список задач, которые решаются в том числе и с помощью камер видеонаблюдения.