Более 1400 детей заболели коронавирусом в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года в школах Северо-Казахстанской области зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала учебного года выявлено 129 случаев коронавируса. В этой связи по области 60 классов направлены на дистанционное обучение. Но школы на карантин не закрывались. Сейчас на карантине те, кто заразился коронавирусом, и контактировавшие с заболевшими лица», - сказал в ходе онлайн-брифинга СЦК заместитель акима области, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель управления здравоохранения СКО Кабдрахман Сактаганов напомнил, что в регионе от коронавируса скончался двухлетний ребенок, позже выяснилось, что он заболел дельта-штаммом COVID-19.

«Всего на сегодняшний день в СКО инфекцией заболели 1456 детей. Из них 1263 ребенка получили полное лечение и 193 ребенка до сих пор находятся под наблюдением специалистов. Кроме того, 177 детей находятся в амбулаторных условиях и 16 детей находятся на стационарном лечении», - отметил руководитель управления здравоохранения СКО.