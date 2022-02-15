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Более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области

15 Февраля 2022 21:21
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Более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки зарегистрирован 141 заболевший COVID-19. Все города и районы Павлодарского региона остаются в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки зарегистрирован 141 случай КВИ, в том числе в трех городах области: в Павлодаре – 80, Экибастузе – 23, Аксу – 13 случаев», - сообщили журналистам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

За семь дней с 8 по 14 февраля в области зарегистрирован 1 401 заболевший, за предыдущие с 1 по 7 февраля – 3 873 случая COVID-19. Всего по состоянию на 15 февраля в регионе зарегистрировано 77 080 заболевших КВИ, в том числе 64 668 с симптомами и 12 412 без симптомов.

«Вирусологическими лабораториями за прошедшие сутки проведено 577 исследований, в целом сделано 970 284 ПЦР-теста», - добавили в ДСЭК.

Несмотря на снижение регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в Павлодарской области, эпидемиологическая ситуация как в стране, так и в области, по-прежнему остается напряженной: все города и районы Павлодарского региона остаются в «красной» зоне.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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