Более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки зарегистрирован 141 заболевший COVID-19. Все города и районы Павлодарского региона остаются в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки зарегистрирован 141 случай КВИ, в том числе в трех городах области: в Павлодаре – 80, Экибастузе – 23, Аксу – 13 случаев», - сообщили журналистам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
За семь дней с 8 по 14 февраля в области зарегистрирован 1 401 заболевший, за предыдущие с 1 по 7 февраля – 3 873 случая COVID-19. Всего по состоянию на 15 февраля в регионе зарегистрировано 77 080 заболевших КВИ, в том числе 64 668 с симптомами и 12 412 без симптомов.
«Вирусологическими лабораториями за прошедшие сутки проведено 577 исследований, в целом сделано 970 284 ПЦР-теста», - добавили в ДСЭК.
Несмотря на снижение регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в Павлодарской области, эпидемиологическая ситуация как в стране, так и в области, по-прежнему остается напряженной: все города и районы Павлодарского региона остаются в «красной» зоне.
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