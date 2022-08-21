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    18:54, 20 Август 2022 | GMT +6

    Более 140 водителям большегрузов выписаны штрафы с начала года в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Бухар-жырауского района Карагандинской области проводят профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта, а также по недопущению с их стороны нарушений правил перевозки груза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В частности, проверяются большегрузные автомобили. В регионе находится несколько угледобывающих разрезов, добычу оттуда доставляют в места погрузки в железнодорожный транспорт. Непредназначенная для такого груза дорога приходит в негодность, в результате на данных участках дороги повышается уровень аварийности.

    «Нами совместно с инспекцией транспортного контроля на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия на дорогах «Доскей – Ботакара», «Кызылкайын – Темиртау». Работа ведется в основном с водителями тяжеловесных автотранспортных средств. Проверяем, начиная с накладных до веса груза», – сообщил первый заместитель начальника УП Бухар-жырауского района Арман Оразбаев.

    С начала года в отношении водителей самосвалов по статьям 571-1, 571 части 6 КобАП РК, а именно за отсутствие накладной на груз и превышение весовых параметров составлено 142 административных протокола.


    фото Polisia.kz


    Теги:
    Общество Карагандинская область Правоохранительные органы
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