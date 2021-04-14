Более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в апреле в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца апреля в Карагандинскую область поступит еще более 140 тысяч доз вакцины «Спутник-V». Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Широкомасштабная вакцинация начата с 10 апреля, когда в область поступило 23 тысячи доз вакцины. В ближайшее время ожидается поставка 56 тысяч доз. Планируется до конца апреля получить ещё 87 тысяч.

На сегодня первый компонент вакцины получили больше 20 тысяч карагандинцев. Вторая доза «Спутник-V» введена более 8 тысячам жителей области.

«Из-за увеличения поставок вакцины теперь все желающие могут получить прививки от COVID-19. Записаться можно через e-Gov, приложение «Дамумед» или обратившись в поликлинику. Успех в борьбе с коронавирусной инфекцией зависит от нашей с вами сознательности. Хочу ещё раз напомнить: провакцинированный человек не является источником передачи вируса», - отметил Гамаль Токсамбаев.