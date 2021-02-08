Более 140 преступлений помогли раскрыть видеокамеры «Сергек» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В полиции Восточно-Казахстанской области рассказали о работе аппаратно-программного комплекса «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что в 2020 году полицейскими с помощью «Сергек» раскрыто более 140 уголовных преступлений. Это - кражи чужого имущества, хулиганство, угоны транспортных средств, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений и убийства.

«Имеется положительная тенденция показателей по линии безопасности дорожного движения, в части сокращения ДТП на 31% (2020 г) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в течение 2020 года выявлено и привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство около 1340 правонарушителей, более 5200 за распитие алкогольных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, а также нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах.

В полиции напомнили, что АПК «Сергек» - это интеллектуальная система видеоконтроля, расположенная на перекрёстках и линейных участках дорог, а также в местах массового скопления людей, которая ведет контроль за общественной и дорожной безопасностью. Кроме того, с системой интегрировано видеонаблюдение из торговых домов, бизнес-центров и с других общественных мест.

Основной целью установки АПК «Сергек» является пресечение и раскрытие преступлений, повышение уровня безопасности и защищенности населения в общественных местах и объектов частной собственности, профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе правил дорожного движения, а также применение нулевой терпимости к правонарушениям.