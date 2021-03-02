Более 140 подростков совершили суицид в 2020 году из-за травли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 300 детей в 2020 году пытались совершить суицид. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК - руководитель рабочей группы Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за прошедший год 143 подростка совершили суицид, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида. Более того, с развитием технологий в интернет-пространстве, популяризацией соцсетей актуальным стал и новый вид травли – кибербуллинг», - сказала Динара Закиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, анализ действующих норм казахстанского законодательства показывает, что они не предоставляют механизмы, предусматривающие профилактику от травли в школе.

«В связи с отсутствием правовых механизмов предотвращения травли мы в итоге сталкиваемся с ситуациями, когда школы не могут вовремя защитить детей, оказать поддержку. И порой такие явления доходят до реальных случаев суицида среди несовершеннолетних. Чтобы разработать программы по профилактике травли в организациях образования, школе, ввести единый и системный подход не рекомендательного, а обязательного характера к соблюдению руководством школ, учителями, необходимо законодательно ввести само понятие. Так в рамках рабочей группы предлагается закрепить в законе само понятие травли - в Закон «Об образовании» и в Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», - отметила депутат.

«В Закон «Об образовании» вводится компетенция, обязанность уполномоченного органа образования, то есть Министерства образования и науки, по разработке и утверждению программы по профилактике травли (буллингу) в образовательном процессе, то есть в школах, учреждениях образования. В школах и учреждениях должны быть единые стандарты и программы по профилактике травли так, чтобы каждый руководитель и каждый учитель знали, как защитить и поддержать ребенка, как правильно разъяснять и развивать уважительное отношение между детьми в школе», - заключила Д. Закиева.





Ранее сообщалось, что редакцию понятия «буллинг» выработают в Казахстане.

1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.