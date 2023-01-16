Более 140 подъездных путей намерены вернуть в собственность государства в РК

16 Января 2023, 16:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал разъяснения касательно возврата железнодорожных активов в собственность АО «НК «КТЖ» в своем ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках комиссии по демонополизации экономики переданы 439 путей, принадлежащие АО «ЦТС» в государственную собственность. Определены 142 подъездных путей, которые принадлежат 25 компаниям, по ним ведется соответствующая работа», - сообщил Алихан Смаилов.

Кроме того, согласно приведенным данным, Генеральной прокуратурой проводится работа по установлению владельцев еще 49 подъездных путей.

«Работа в данном направлении будет продолжена с учетом технической и экономической целесообразностью», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также остановился на кадровой политике АО «НК «КТЖ».

«На постоянной основе проводятся курсы повышения квалификации сотрудников, заключены договора на прохождение производственной и преддипломной практики студентов с акционерным обществом «Международный университет информационных технологий». В настоящее время разработан план мероприятий по взаимодействию между АО «НК «КТЖ» и Академии логистики и транспорта. При образовании вакантной должности на постоянной основе идет поиск и подбор кандидатов», - пояснил Алихан Смаилов.

Согласно приведенным данным, по итогам 2022 года были приняты на работу 182 человека.