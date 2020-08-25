Более 140 ноутбуков подарили младшему медперсоналу больниц Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворители подарили ноутбуки и откроют онлайн-школу в поддержку семей медсестер и санитаров больниц Нур-Султана . Об этом сообщил председатель первичной партийной организации «Отан» партии «Nur Otan» района Алматы столицы Бауыржан Исабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Совместно с нашим Фондом «Бiрлiк» при поддержке партии «Nur Otan» мы закупили ноутбуки для семей младшего медперсонала 12-ти больниц: медсестер и санитарок с детьми-первоклассниками. Эти ноутбуки мы дарим ребятам - их более 145. Уже сегодня вместе с первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерланом Каналимовым мы вручили первую партию ноутбуков детям сотрудников Многопрофильной городской детской больницы №2», - отметил Бауыржан Исабаев.
Он также сообщил, что с сентября на базе IQANAT начнет работу онлайн-школа «Дети - детям» в поддержку семей медиков. В ее рамках будут оказывать помощь в учебе школьникам начального звена.
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