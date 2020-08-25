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Более 140 ноутбуков подарили младшему медперсоналу больниц Нур-Султана

25 Августа 2020 19:00
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Более 140 ноутбуков подарили младшему медперсоналу больниц Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворители подарили ноутбуки и откроют онлайн-школу в поддержку семей медсестер и санитаров больниц Нур-Султана . Об этом сообщил председатель первичной партийной организации «Отан» партии «Nur Otan» района Алматы столицы Бауыржан Исабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Совместно с нашим Фондом «Бiрлiк» при поддержке партии «Nur Otan» мы закупили ноутбуки для семей младшего медперсонала 12-ти больниц: медсестер и санитарок с детьми-первоклассниками. Эти ноутбуки мы дарим ребятам - их более 145. Уже сегодня вместе с первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерланом Каналимовым мы вручили первую партию ноутбуков детям сотрудников Многопрофильной городской детской больницы №2», - отметил Бауыржан Исабаев.

Он также сообщил, что с сентября на базе IQANAT начнет работу онлайн-школа «Дети - детям» в поддержку семей медиков. В ее рамках будут оказывать помощь в учебе школьникам начального звена.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Социальная поддержка   #Нур Отан   #Здравоохранение   #Общество  
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Серик Сабеков

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