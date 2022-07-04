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    Более 140 млн доз ветеринарных препаратов планирует закупить Минсельхоз

    4 Июля 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве поделились планами касательно закупа ветеринарных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году Министерством сельского хозяйства запланирован закуп 144,3 млн доз ветеринарных препаратов на сумму 7,7 млрд тенге, в том числе для плановой вакцинации 95,0 млн доз, для республиканского запаса 49,3 млн доз», - написал в ответ на депутатский запрос первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

    Он также сообщил, что в целях проведения плановых профилактических ветеринарных мероприятий феврале текущего года из республиканского запаса передано 53,9 млн доз вакцин в коммунальную собственность местных исполнительных органов, что составило 37 % от общего годового объема 2022 года.

    «На сегодняшний день заключены договоры и ведется поставка 110,4 млн доз (в том числе для плановой вакцинации 70,8 млн доз, для республиканского запаса 39,6 млн доз)», - добавил зампремьера.

    Фото: vozdocampo.pt

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Вакцинация
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