Более 140 млн доз ветеринарных препаратов планирует закупить Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве поделились планами касательно закупа ветеринарных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Министерством сельского хозяйства запланирован закуп 144,3 млн доз ветеринарных препаратов на сумму 7,7 млрд тенге, в том числе для плановой вакцинации 95,0 млн доз, для республиканского запаса 49,3 млн доз», - написал в ответ на депутатский запрос первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Он также сообщил, что в целях проведения плановых профилактических ветеринарных мероприятий феврале текущего года из республиканского запаса передано 53,9 млн доз вакцин в коммунальную собственность местных исполнительных органов, что составило 37 % от общего годового объема 2022 года.

«На сегодняшний день заключены договоры и ведется поставка 110,4 млн доз (в том числе для плановой вакцинации 70,8 млн доз, для республиканского запаса 39,6 млн доз)», - добавил зампремьера.

Фото: vozdocampo.pt