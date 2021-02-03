Более 140 медработников привилось в первый день вакцинации от КВИ в Нур-Султане
На первом этапе, одними из первых прививку получили медицинские работники столичных стационаров, инфекционного центра города, фельдшеры бригады скорой помощи.
Фельдшер выездной бригады поликлиники поделился своим мнением о вакцинации и рассказал, как себя чувствует после прививки:
«После прививки не ощущаю никаких неприятных симптомов: ни головокружения, ни тошноты нет. Чувствую себя замечательно. Прививку решил получить, так как я тесно работаю с людьми, выезжаю на вызовы к больным людям», - рассказал фельдшер Ерсултан Усенулы.
«Бывало так, что в день приходило до 250 человек с характерными признаками ОРВИ и простуды. Но пока не провести тест, нельзя с уверенностью говорить, что у некоторых нет коронавирусной инфекции. Прививка, в первую очередь - моя защита. Сейчас после прививки чувствую себя хорошо», - говорит врач фильтр-кабинета Городской поликлиники №9 Кайнар Фархадулы.
Всего вакциной против КВИ будут привиты 6 300 медицинских работников столицы. Отметим, что списки сформированы по добровольному согласию самих специалистов.
Напомним, что вакцинация проводится в два этапа: сначала первым компонентом в дозе 0,5 мл, затем – вторым компонентом в такой же дозе 0,5 мл (через 21 – 42 дня). После 21 дня вакцинируемые будут приглашены на второй этап вакцинации по месту получения первой прививки.
Напомним, в Алматы вакцину от коронавируса получили 900 медиков.