Более 140 медработников привилось в первый день вакцинации от КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 145 медицинских работников в Нур-Султане получили вакцину против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

На первом этапе, одними из первых прививку получили медицинские работники столичных стационаров, инфекционного центра города, фельдшеры бригады скорой помощи.

Фельдшер выездной бригады поликлиники поделился своим мнением о вакцинации и рассказал, как себя чувствует после прививки:

«После прививки не ощущаю никаких неприятных симптомов: ни головокружения, ни тошноты нет. Чувствую себя замечательно. Прививку решил получить, так как я тесно работаю с людьми, выезжаю на вызовы к больным людям», - рассказал фельдшер Ерсултан Усенулы.

«Бывало так, что в день приходило до 250 человек с характерными признаками ОРВИ и простуды. Но пока не провести тест, нельзя с уверенностью говорить, что у некоторых нет коронавирусной инфекции. Прививка, в первую очередь - моя защита. Сейчас после прививки чувствую себя хорошо», - говорит врач фильтр-кабинета Городской поликлиники №9 Кайнар Фархадулы.

Всего вакциной против КВИ будут привиты 6 300 медицинских работников столицы. Отметим, что списки сформированы по добровольному согласию самих специалистов.

Напомним, что вакцинация проводится в два этапа: сначала первым компонентом в дозе 0,5 мл, затем – вторым компонентом в такой же дозе 0,5 мл (через 21 – 42 дня). После 21 дня вакцинируемые будут приглашены на второй этап вакцинации по месту получения первой прививки.

Напомним, в Алматы вакцину от коронавируса получили 900 медиков.