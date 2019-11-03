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Более 140 голов КРС водворили на «штрафстоянку» в ВКО

3 Ноября 2019 23:12
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Более 140 голов КРС водворили на «штрафстоянку» в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Более 140 голов крупного рогатого скота водворили на «штрафстоянку» полицейские Уланского района Восточного Казахстана. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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«1 ноября к участковому инспектору районного отдела полиции поступила информация от акима Аблакетского сельского округа о том, что обнаружен бесконтрольно пасущий крупнорогатый скот вблизи села Бестерек», - отметили в ДП.

Полицейские совместно с сотрудниками местных исполнительных органов отогнали находившийся на вольном выпасе крупнорогатый скот в количестве 143 голов в один из отгонных участков для бродячего скота.

Позже были установлены 11 хозяев КРС, в отношении которых составлены административные протоколы.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области организовано 262 отгонных участка для бесконтрольно пасущегося бродячего скота. С начала года на «штрафстоянки» водворено около 5 тысяч голов скота.

Отгонные участки организованы в целях предупреждения краж скота. Как показывает практика, большинство краж скота происходит с вольного выпаса, когда скот остается без присмотра хозяев.

Принятые меры помогли снизить количество краж скота в области. За 9 месяцев этого года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано около 230 краж скота. По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение количества краж скота на 26%.

Немаловажной проблемой является и дорожно-транспортные происшествия с участием скота. С начала года в Восточно-Казахстанской области зафиксировано 3 ДТП - наезда на животных с летальным исходом.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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