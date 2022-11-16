Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»

16 Ноября 2022, 18:35
Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
16 Ноября 2022, 18:35

Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сказала, что 60% населения являются домовладельцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Правительства для граждан, у нас на конец 2021 года есть 6,3 млн домовладельцев. Если около 10 млн человек относятся к экономически активному населению, получается фактически 60% являются домовладельцами. Это хороший результат для 30 лет независимости. Если будем погружаться в структуру, то там 5,6 млн, фактически 90% – владельцы единственного жилья», - сказала Ляззат Ибрагимова на форуме стратегических инициатив.

717 тысяч человек в Казахстане, по ее словам, имеют больше двух квартир.

«Из них две квартиры имеют 607 тысяч, на 84394 зарегистрировано три недвижимости, на 16509 человек зарегистрировано четыре объекта недвижимости, на 4823 человек – 5 объектов, 6 квартир у 1935 человек, 7 квартир – у 942 человек. Около 147 человек имеют 20 и более квартир. Примерно 4,3 млн семей владеют этими 6,3 млн квартир. Туда входит ИЖС, в статистику включены все дома на сельских территориях», - добавила глава «Отбасы банка».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в очереди на жилье стоят более 622 тысяч человек.


Новости по теме
Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Оформить недвижимость станет еще проще в Казахстане - министр цифровизации
Читайте также
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Сельские жители в Абайской области страдают из-за медленного интернета
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору