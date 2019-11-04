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Более 140 акмолинских чиновников привлечено к ответственности за ненадлежащее содержание автодорог

4 Ноября 2019 15:43
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Более 140 акмолинских чиновников привлечено к ответственности за ненадлежащее содержание автодорог

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 142 должностных лиц привлечено к административной ответственности в Акмолинской области за ненадлежащее содержание автодорог: в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 1866 предписаний для устранения недостатков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в ведомстве, ежегодно в Акмолинской области проводятся комиссионные сезонные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

«Протяженность дорог в Акмолинской области составляет 18 924 километров, из которых 1751 километров относятся к дорогам республиканского значения. По результатам 10 месяцев обследования дорог республиканского значения было выявлено, что 4825 км из них имеют дефекты проезжей части», - рассказали в ведомстве.

Во избежание ДТП в связи с дорожными условиями, территориальными подразделениями департамента полиции Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами проведено 1866 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 1866 предписаний для устранения недостатков, в том числе по устранению «узких, опасных» мест.

«За ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлечено более 142 должностных лиц», - добавили полицейские.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт,
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Автор:

Оксана Матасова

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