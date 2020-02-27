Более 14 тысяч жамбылцев еще не актуализировали свой статус ОСМС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Внедрение обязательного социального медицинского страхования проанализировали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.

На базе областного перинатального центра состоялось третье выездное совещание регионального штаба по оперативному взаимодействию и обеспечению готовности регионов к внедрению ОСМС. Участниками стали председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, директор департамента управления персоналом Минздрава РК Эльмира Баймагамбетова, представители облуправления здравоохранения, члены регионального штаба, медицинские работники региона.

Председательствовал на заседании штаба руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Марат Жуманкулов.

По словам Айбатыра Жумагулова, на сегодняшний день особое внимание уделяется рассмотрению жалоб и обращений в рамках ОСМС, которые сразу же систематизируются. Спикером была отмечена важность обратной связи с населением, мониторинга поступающих системных вопросов и решения возникающих проблем. Немаловажным вопросом является оказание услуг в рамках ОСМС и их оплата.

«Особую озабоченность вызывают ситуации при работе с медицинскими информационными системами, когда услуги поступают с ошибками, вследствие чего сбивается вся система, - подчеркнул председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». - Поэтому необходимо проводить соответствующее обучение».

О том, как представители регионального штаба по оперативному взаимодействию и обеспечению готовности регионов к внедрению ОСМС посетили медицинские учреждения области, рассказала директор департамента управления персоналом Минздрава РК Эльмира Баймагамбетова. В числе объектов, в которых побывали члены штаба – три городские поликлиники (№№ 5, 7 и 9), областной консультативно-диагностический центр «Садыхан», поликлиника «Zhanuya», Центральная районная больница Жамбылского района.

По итогам проверки выяснилось, что во всех медицинских организациях установлены и функционируют терминалы по оплате ОСМС. Справочные посты организованы во всех медорганизациях, кроме ОКДЦ «Садыхан». Везде размещена наглядная информация, имеется раздаточный материал, оборудованы помещения для выдачи бесплатных лекарств, отметила Эльмира Баймагамбетова.

В ходе выступления спикером были также озвучены замечания, среди которых неотработанное распределение по маршруту пациента, большие очереди в регистратуре, неотработанные графики обслуживания пациентов, отсутствие информации по планируемому количеству вызовов и другие. Основным направлением дальнейшей работы, по ее мнению, является обучение сотрудников.

«По статистическим данным, на сегодняшний день по области застраховано более 75,8% населения. Не актуализирован статус 14 236 жителей региона. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по актуализации статуса всех граждан», - отметила директор Жамбылского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Мавлюда Бокаева.

Напомним, С 1 января 2020 года в Жамбылской области стартовало обязательное социальное медицинское страхование. Как заверяют в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, во всех медицинских учреждениях региона наблюдается 100% техническая готовность к внедрению ОСМС.

Минздравом РК создан региональный штаб оперативного взаимодействия по обеспечению готовности регионов к ОСМС. Представители штаба посещают медицинские организации Жамбылской области, рабочая группа проводит информационно-разъяснительную работу среди населения об особенностях внедрения в нашей стране обязательного социального медицинского страхования.