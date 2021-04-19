Более 14 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 19 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 38 620 человек (38 218 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 473 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 674 пациента; в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов; на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.