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    22:09, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 14 тысяч нарушений выявили комплексы-скоростемеры в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За пять дней в Карагандинской области было зафиксировано более 14,5 тысяч нарушений комплексами-скоростемерами, которые были запущены с 1 октября текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 октября в Карагандинской области введены в эксплуатацию 80 аппаратно-программных комплекса «Megacam Limit-S». Они предназначены для автоматической фиксации превышений скоростного режима.

    «Всего с начала месяца с помощью данного оборудования было выявлено 14 527 нарушений. Так, в Караганде комплексами-скоростемерами зафиксировано 8916 нарушений, Жезказгане – 3758, Темиртау – 996,Сатпаеве – 548 Сарани – 309», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Полицейские акцентируют внимание водителей на необходимости соблюдения правил дорожного движения в целях личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.


    Теги:
    Транспорт Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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