22:09, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
Более 14 тысяч нарушений выявили комплексы-скоростемеры в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За пять дней в Карагандинской области было зафиксировано более 14,5 тысяч нарушений комплексами-скоростемерами, которые были запущены с 1 октября текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 1 октября в Карагандинской области введены в эксплуатацию 80 аппаратно-программных комплекса «Megacam Limit-S». Они предназначены для автоматической фиксации превышений скоростного режима.
«Всего с начала месяца с помощью данного оборудования было выявлено 14 527 нарушений. Так, в Караганде комплексами-скоростемерами зафиксировано 8916 нарушений, Жезказгане – 3758, Темиртау – 996,Сатпаеве – 548 Сарани – 309», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Полицейские акцентируют внимание водителей на необходимости соблюдения правил дорожного движения в целях личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.