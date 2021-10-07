Более 14 тысяч нарушений выявили комплексы-скоростемеры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За пять дней в Карагандинской области было зафиксировано более 14,5 тысяч нарушений комплексами-скоростемерами, которые были запущены с 1 октября текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 октября в Карагандинской области введены в эксплуатацию 80 аппаратно-программных комплекса «Megacam Limit-S». Они предназначены для автоматической фиксации превышений скоростного режима.

«Всего с начала месяца с помощью данного оборудования было выявлено 14 527 нарушений. Так, в Караганде комплексами-скоростемерами зафиксировано 8916 нарушений, Жезказгане – 3758, Темиртау – 996,Сатпаеве – 548 Сарани – 309», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские акцентируют внимание водителей на необходимости соблюдения правил дорожного движения в целях личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.