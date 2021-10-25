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    13:24, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 14 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 14 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Положение нашей страны в центре Евразийского континента определяет масштабные миграционные процессы на ее территории. Между странами Центрально-Азиатского региона с одной стороны, Российской Федерацией и Казахстаном с другой стороны, сформировался Евразийский транзитный коридор, который является одним из крупнейших в мире», - сказал Бауыржан Омаров.

    В этой связи МВД активизирована работа по обеспечению должного миграционного контроля и защиты прав наших граждан в трудовых отношениях. Так, с 11 по 18 октября по стране проводился второй этап региональной операции «Нелегал Кордон».

    «Полицией проведены проверки мест компактного проживания иностранцев, отработка жилых секторов, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранцев, проверялся автотранспорт. Во время операции выявлено 14 116 нарушений миграционного законодательства. Из них 10 282 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 3 641 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами», - добавил Бауыржан Омаров.

    Теги:
    МВД РК Астана мигранты Правоохранительные органы
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