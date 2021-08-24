Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения назвали количество казахстанцев, имеющих медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, согласно данным информсистемы РК, по постоянным противопоказаниям вакцинацию не получают 8142 человека, по временным противопоказаниям – 6545 человек. Число отказавшихся от вакцинации - 1642 человека, однако, благодаря проводимой разъяснительной работе, эта цифра постоянно меняется, и за последний месяц наметилась тенденция к значительному снижению», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Медицинский отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов определяются врачом», - сообщили в ведомстве.