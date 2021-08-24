+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации

24 Августа 2021 18:29
Поделиться:
Более 14 тысяч казахстанцев имеют медотвод от вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения назвали количество казахстанцев, имеющих медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19 312 случаев COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области за сутки

«В настоящее время, согласно данным информсистемы РК, по постоянным противопоказаниям вакцинацию не получают 8142 человека, по временным противопоказаниям – 6545 человек. Число отказавшихся от вакцинации - 1642 человека, однако, благодаря проводимой разъяснительной работе, эта цифра постоянно меняется, и за последний месяц наметилась тенденция к значительному снижению», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Медицинский отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов определяются врачом», - сообщили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
312 случаев COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области за сутки
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
4 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Читайте также
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Заболеваемость COVID-19 снижается в Атырауской области
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив