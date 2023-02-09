Более 14 тысяч казахстанцев хотят стать депутатами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил общее количество кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В депутаты Мажилиса по партийным спискам выдвинуты 283 кандидата от семи партий. Общее количество кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе – 609», - сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков.

«В этих списках - 1 471 кандидат. По мажоритарной системе – 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты Мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 кандидатов», - заключил Н.урлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что 283 кандидата в депутаты Мажилиса выдвинуто от семи партий страны.