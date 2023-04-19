Более 14 тысяч иностранцев официально работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 14 тысяч иностранцев работают в Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов. Всего на 2023 год установлено 22,2 тысячи квот на привлечение иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан. В настоящее время в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 407 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общего числа сотрудников», - сообщил и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, также Минтруда утвердило перечень профессий, востребованных для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. В список вошла 21 востребованная профессия в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, инженерии, науки. Иностранцы могут подать заявку в Министерство внутренних дел РК при условии соответствия профессиональной специальности перечню.

«Для нас важно усилить учет движения трудовых мигрантов, прибывающих из соседних стран, в том числе без регистрации, по неофициальным каналам. Привлечение трудовых мигрантов определяется в соответствии с фактическим спросом физических лиц. Также будет установлен строгий контроль за рабочим местом мигрантов», – добавил Ильяс Испанов.

Ранее сообщалось, что для защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения предлагает принять пакет межгосударственных соглашений. Документ будет гарантировать права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает наибольшее число граждан РК.