Более 14 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 14 358 человек. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 84,7 тыс. этнических казахов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации министерства, более половины кандасов (76,3%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,4% – из КНР, 6,4% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,4% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28%), Мангистауской (19,3%), Туркестанской (13,5%) и Жамбылской (8,1%) областях, а также в городе Шымкент (10,7%).

По состоянию на 1 октября текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55%, 27,9% человек моложе трудоспособного и 17,1% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 39,8% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,6% не имеют образования.

В рамках обеспечения мерами государственной поддержки этнических казахов ежегодно устанавливается региональная квота приема кандасов.

В рамках региональной квоты 720 этнических казахов (Акмолинская – 92 чел., ВКО – 121 чел., Костанайская – 117 чел., Павлодарская – 328 чел. и СКО – 62 чел.) получили субсидии на переезд: единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (204,1 тыс. тенге), а также ежемесячные выплаты в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 43,7 до 87,5 тыс. тенге) на семью.

Вместе с тем, местными исполнительными органами кандасам оказывается поддержка по предоставлению жилья и трудоустройству.