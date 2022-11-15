Более 14 тысяч человек считаются безработными в СКО

15 Ноября 2022, 14:51

15 Ноября 2022, 14:51

Более 14 тысяч человек считаются безработными в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам третьего квартала численность безработных составила 14,3 тыс. человек. Уровень безработицы – 4,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, численность североказахстанцев, которые были без работы, но не искали ее или не были готовы к ней приступить, составила 0,1 тыс. человек.

При этом в органах занятости официально зарегистрировались как безработные 4 326 человек. Доля их от рабочей силы составила 1,5% и за год не изменилась.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет безработных 3,6%, доля молодежи категории NEET – те, кто не работают, не получают образования и не проходят профилактическую подготовку – 7,2%.

Всего по области в различных сферах экономики заняты 281,8 тыс. человек. Из них 74% - наемные работники.

Недавно глава региона Кумар Аксакалов сообщал, что в области в этом году создали около 10 тыс. новых постоянных рабочих мест, трудоустроили почти 23 тыс. человек.