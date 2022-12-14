Более 14 тысяч человек получили средства для реабилитации в Атырау через портал соцуслуг

14 Декабря 2022, 01:19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года через портал социальных услуг 14 562 человека получили различные услуги и средства для реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 1 декабря 2022 года 17 119 человек с инвалидностью обратились на портал социальных услуг для получения технических средств реабилитации. Работа портала осуществляется по принципу одного окна – лица с инвалидностью самостоятельно выбирают необходимые средства и получают товар напрямую от поставщиков. Они могут получить протезно-ортопедические, звукотехнические, тифлотехнические и гигиенические средства, а также инвалидные коляски. Кроме того, есть специальные социальные услуги, которые включают в себя помощь индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторное лечение», – сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альфия Толегариева.

В области численность граждан с ограниченными возможностями всех категорий составляет 24 320 человек. Из них первой группы – 2 171 человек, второй – 9 392 человека, третьей группы – 8 664 человека. Кроме того, 4 093 ребенка.