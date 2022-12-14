НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 14 тысяч человек получили средства для реабилитации в Атырау через портал соцуслуг

14 Декабря 2022, 01:19
Более 14 тысяч человек получили средства для реабилитации в Атырау через портал соцуслуг

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года через портал социальных услуг 14 562 человека получили различные услуги и средства для реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 1 декабря 2022 года 17 119 человек с инвалидностью обратились на портал социальных услуг для получения технических средств реабилитации. Работа портала осуществляется по принципу одного окна – лица с инвалидностью самостоятельно выбирают необходимые средства и получают товар напрямую от поставщиков. Они могут получить протезно-ортопедические, звукотехнические, тифлотехнические и гигиенические средства, а также инвалидные коляски. Кроме того, есть специальные социальные услуги, которые включают в себя помощь индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторное лечение», – сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альфия Толегариева.
В области численность граждан с ограниченными возможностями всех категорий составляет 24 320 человек. Из них первой группы – 2 171 человек, второй – 9 392 человека, третьей группы – 8 664 человека. Кроме того, 4 093 ребенка.

Теги:
Новости по теме
Где появятся ледовые горки и катки в Астане
75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска
Более 7 млн иностранцев въехали в Казахстан в 2022 году
Читайте также
Где появятся ледовые горки и катки в Астане
75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска
Численность населения Казахстана увеличилась на 212 тысяч человек с начала года
Более 7 млн иностранцев въехали в Казахстан в 2022 году
На треть возросла заболеваемость ОРВИ в СКО
Налог на транспорт: почти 273 млн тенге задолжали атырауские автомобилисты
Талдыкорганцы пожаловались на отсутствие отопления в квартирах
Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
2 Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления
3 Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула
4 Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
5 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе

Лента новостей