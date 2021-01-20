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Более 14 тысяч человек искупались в дни Крещенских праздников в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
20 Января 2021, 11:20
Более 14 тысяч человек искупались в дни Крещенских праздников в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана подвели итоги Крещенских купаний, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В период праздника Крещения в Восточном Казахстане искупалось более 14 000 человек. Самые активные часы пришлись на 00:00 – 2:00. Как отметили спасатели ДЧС ВКО, мероприятие прошло без происшествий. Было много детей. У купелей помимо спасателей, дежурили сотрудники полиции, врачи Центра медицинских катастроф, Скорой помощи.

«Безопасность обеспечивали более 150 сотрудников ДЧС и 28 единиц техники, а также 2 плавательных средства, 45 медицинских работников и 20 единиц техники, 113 полицейских и 25 единиц техники», - пояснили в ДЧС ВКО.

Напомним, в текущем году обряд омовения проходил со строгим соблюдением карантинных мер и социальной дистанции в 23 официально подготовленных местах.

По мнению, спасателей в текущем году люди более дисциплинированно и ответственно подошли к обряду омовения и провели его в оборудованных местах.


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