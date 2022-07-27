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Более 14 тыс. тонн казахстанского битума поступило в Кыргызстан
27 Июля 2022 21:31

Более 14 тыс. тонн казахстанского битума поступило в Кыргызстан

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Кыргызстан на сегодня поступило 14 тыс. 300 тонн казахстанского битума. Об этом на пресс-конференции по итогам 1-го полугодия 2022 года сообщил министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Приемки битума ведутся согласно договору. Поступивший продукт уже доставлен в регионы республики», - сказал он.

На основании распоряжения кабинета министров КР от 11 марта 2022 года заключен договор о поставке битума марки БНД 60/90 в количестве 20 тыс. тонн с заводом - производителем ТОО «КазахБитум».




Фото: kabar.kg
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