Более 1,4 тысячи светофоров в Казахстане подключили к автоматизированной системе управления

В Казахстане продолжают развивать дорожную инфраструктуру и внедрять интеллектуальные системы управления движением для повышения безопасности на дорогах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос агентства Kazinform.

— В целях повышения безопасности дорожного движения проводится развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, включая строительство надземных пешеходных переходов вблизи населенных пунктов, установку разделительных ограждений и повышение уровня освещения, — сообщили в МВД.

По информации ведомства, только в рамках контроля состояния дорог специалисты провели более 20 тысяч обследований автомобильных дорог и улично-дорожной сети, по итогам которых принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

Одним из ключевых направлений остается цифровизация управления дорожным движением. В настоящее время 1 463 из 5 190 светофорных объектов, или 28%, подключены к автоматизированным системам управления дорожным движением. Такие системы позволяют в режиме реального времени анализировать транспортные потоки, изменять режим работы светофоров в зависимости от интенсивности движения и тем самым снижать вероятность возникновения заторов и аварийных ситуаций.

Кроме того, усилены требования к использованию электросамокатов.

— Введены требования к кикшеринговым компаниям, обязательный учет и регистрация электросамокатов, контроль их местоположения и скорости, — отметили в МВД.

В ведомстве также сообщили, что в городах внедряются интеллектуальные пешеходные переходы, оснащенные дополнительными средствами предупреждения водителей и повышения видимости пешеходов. Такие комплексы, как правило, оборудованы яркой светодиодной подсветкой, сигнальными маячками и датчиками, которые привлекают внимание водителей при появлении человека на переходе.

Параллельно развивается велосипедная инфраструктура. Так, в Астане общая протяженность велодорожек уже превышает 152 километра, при этом продолжается строительство новых участков и расширение единой сети.

В Алматы в рамках программы развития городской мобильности до 2030 года планируется создать около 200 километров новых велодорожек и пешеходных зон. В 2026 году новые участки велоинфраструктуры строятся на улице Толе би (9 км), улице Саина (6,4 км) и проспекте Абая (1,2 км).

— Аналогичная работа проводится и в других регионах страны, что способствует повышению безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения и снижению риска дорожно-транспортных происшествий, — подчеркнули в МВД.

Как отметили в министерстве, дальнейшее совершенствование законодательства, модернизация дорожной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных технологий должны способствовать дальнейшему снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах страны.