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Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим во время январских событий предпринимателям

14 Декабря 2022, 18:25
Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим во время январских событий предпринимателям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев сообщил о компенсации предпринимателям, чей бизнес пострадал во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета. На сегодня пострадавшим в ходе январских событий субъектам бизнеса государством выплачено уже порядка 14,6 млрд тенге», - сказал Нурлан Дюсенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, со стороны государства также принято решение произвести гуманитарную выплату семьям погибших, относящихся к уязвимым группам, независимо от результатов расследования.

«Кроме того, Фондом «Қазақстан халқына» оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 млн тенге. Гарантированная материальная помощь оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов», - добавил спикер.


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