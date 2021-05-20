Более 14 млрд тенге направлено на борьбу с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Со стороны Фонда медстрахования на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 71,6 млрд тенге. По городу Алматы за первый квартал текущего года всего направлено 14,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные привели в филиале по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Стоит напомнить, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19.

С начала года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией по Алматы составило 14,9 млрд тенге, в том числе: на надбавки медицинским работникам – 7,8 млрд тенге; на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 5,5 млрд тенге (это 25 тысяч пролеченных случаев в карантинных и инфекционных стационарах); на услуги ПЦР-диагностики – 1,3 млрд тенге, проведено более 168 тысяч ПЦР-тестов; на выезды мобильных бригад – 253,1 млн тенге, проведено 44,1 тысяч выездов; стационары на дому – 7,4 млн тенге, пролечено 1390 пациентов на дому.

По словам заместителя директора филиала Жанар Кенжебаевой, основная сумма бюджета по КВИ предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом.

Так, в январе 4 987 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,8 млрд тенге, в феврале 5 365 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,9 млрд тенге. За март сумма выплат составляет 2,7 млрд тенге 7 202 работникам.



