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    13:40, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры больницы в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовал территориальный департамент Агентства по финмониторингу по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    «Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы. К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге», - сообщает АФМ.

    Бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года. Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы, добавили в Агентстве.


    Теги:
    Кызылординская область
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