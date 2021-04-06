Более 14 млн шприцев закупят в Казахстане для вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство и поставка вакцины проводится с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи». Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно организации и проведения вакцинации против КВИ и закупа необходимого количества шприцев с учетом увеличения объема вакцин. В феврале текущего года решением МВК утвержден Комплексный план по иммунизации населения против COVID-19.Производство и поставка вакцины проводится с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что по вопросам вакцинации против КВИ обучено более 9 тыс. медицинских работников. Подготовлены более 600 кабинетов вакцинации, 800 единиц морозильного оборудования и 3 тысяч термоконтейнеров, которые позволяют хранить вакцину при t – 18°С.

«До конца марта обеспечена доступность вакцинации 300 тыс. граждан и произведен закуп 11,3 млн. шприцев. Наряду с вышеизложенными дополнительными поставками вакцин и необходимостью открытия прививочных пунктов, нами проводится работа по закупу еще 14,5 млн. единиц шприцев», - добавил Алексей Цой.