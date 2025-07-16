Более 14 млн младенцев не получили ни одной прививки в прошлом году — ООН

Согласно новым данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), при этом 14,3 миллиона детей не получили ни одной дозы ни одной вакцины.

Тем не менее, в прошлом году 89 процентов младенцев по всему миру — примерно 115 миллионов — получили как минимум одну дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, а 85 процентов — около 109 миллионов — завершили полный курс из трех доз.

Нехватка финансирования и дезинформация

Несмотря на высокий спрос на детскую вакцинацию, последние оценки указывают на тревожные тенденции. Недостаток финансирования, растущая нестабильность и распространение ложной информации о прививках угрожают застопорить или даже повернуть вспять прогресс в этой сфере.

В ВОЗ отмечают, что дети остаются без прививок по разным причинам — от ограниченного доступа к медицинским услугам и перебоев с поставками вакцин до конфликтов, нестабильности и дезинформации.

— Резкое сокращение внешней помощи и распространение ложной информации о безопасности вакцин ставят под угрозу десятилетия достижений. ВОЗ продолжит работать с партнерами, чтобы помогать странам находить локальные решения и увеличивать внутренние инвестиции, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гуманитарные программы

Новые данные подчеркивают, что конфликты и гуманитарные кризисы могут быстро свести на нет достижения в области иммунизации. Четверть всех младенцев в мире живет в 26 странах, которые страдают от нестабильности, конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Именно в этих странах находится половина всех непривитых детей, причем их число выросло с 3,6 миллиона в 2019 году до 5,4 миллиона в 2024-м. Это подчеркивает необходимость включения иммунизации в гуманитарные программы.

— Сокращающиеся бюджеты, слабые системы здравоохранения, рост числа конфликтов и дезинформация — тревожные сигналы возможного отката. Ситуация меняется, и, чтобы защитить миллионы детей от предотвратимых заболеваний, действовать нужно уже сейчас, — подчеркнула Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Борьба со вспышками заболеваний

Несмотря на трудности, страны продолжают внедрять и расширять использование вакцин, включая препараты против вируса папилломы человека (ВПЧ), менингита, пневмококковой инфекции, полиомиелита и ротавируса.

— В 2024 году страны с низкими доходами обеспечили вакцинацию большего числа детей, чем когда-либо прежде: охват увеличился по всем видам вакцин, поддерживаемым ГАВИ, — отметила генеральный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) Сания Ништар. — Однако рост численности населения, нестабильность и конфликты остаются серьезными препятствиями.

Также улучшились показатели вакцинации против кори: первую дозу получили 84 процентов детей, вторую — 76 процентов, что немного выше уровня предыдущего года. Однако общий уровень иммунизации остается значительно ниже необходимого для предотвращения вспышек кори порога в 95 процентов.

В 2024 году такие вспышки были зарегистрированы в 60 странах — это почти вдвое больше, чем в 2022 году.