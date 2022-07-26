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Более 14 млн детей в США инфицированы коронавирусом с начала пандемии
26 Июля 2022 09:43

Более 14 млн детей в США инфицированы коронавирусом с начала пандемии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно последнему отчету Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, тесты более 14 млн детей в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

В отчете сообщается, что за неделю с 14 по 21 июля было зарегистрировано более 92 тыс. случаев заболевания у детей, что стало вторым еженедельным увеличением числа зарегистрированных заражений подряд.

За последние четыре недели было зарегистрировано более 311 тыс. случаев заболевания детей COVID-19. В 2022 году уже зарегистрировано около 6,1 млн новых случаев заболевания.

В заявлении Американской академии педиатрии отмечается, что существует необходимость в сборе большего количества возрастных данных для оценки тяжести заболевания, связанного с новыми вариантами вируса. Пандемия оказывает непосредственное воздействие на здоровье детей. Необходимо выявить и устранить долгосрочные последствия для физического, психического и социального благополучия детей и молодежи.


Фото: aa.com.tr


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