Более 14,7 тысячи иностранцев работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 762 иностранных гражданина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 537 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 751 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 598 и 833 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 940 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 103 человека.

В Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий иностранную рабочую силу. На них работают более 433,4 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5204 человека (35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 895 человек (13%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 346 человек (9%), обрабатывающей промышленности – 1128 человек (7%), профессиональной, научной и технической деятельности – 850 человек (6%),

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 729 человека (25%), Узбекистан – 1 967 человек (13%), Индия – 1 461 человек (10%), Турция – 1 454 человека (10%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.