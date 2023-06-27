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Более 14,2 тыс. иностранцев осуществляют трудовую деятельность в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 10:05
Более 14,2 тыс. иностранцев осуществляют трудовую деятельность в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 286 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 537 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 713 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 458 и 803 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 826 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 950 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 777 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 421,8 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5386 чел. (35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 835 чел. (10%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 401 чел. (10%), обрабатывающей промышленности – 1007 чел. (7%), профессиональной, научной и технической деятельности – 978 чел. (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 412 чел. (24%), Узбекистан – 1 884 чел. (13%), Индия – 1 484 чел. (11%), Турция – 1 397 чел. (10%).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.


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