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    10:15, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 14,1 млрд тенге перечислено за ОСМС с начала года в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года, с января по март, в столице за обязательное социальное медицинское страхование перечислено более 14,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султан Фонда социального медицинского страхования.

    «За обязательное социальное медицинское страхование по городу Нур-Султан в марте перечислено более 5,5 млрд тенге, а с января по март поступило свыше 14,1 млрд тенге. Из них более 7,6 млрд тенге приходится на отчисления работодателей, а 6,5 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей», - говорится в сообщении пресс-службы столичного филиала ФСМС.

    Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступивших по городу Нур-Султан с 1 июля 2017 года по 31 марта 2022 года, составляет около 114,8 млрд тенге.

    Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем деньги будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанных населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС. Оплата производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - поясняет директор филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.


    Теги:
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