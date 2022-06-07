7 Июня 2022 17:27

Более 1360 нарушений выявлено в деятельности компании НКОК в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в деятельности нефтяной компании НКОК выявлено 1 тыс. 366 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК.

«Проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств филиала «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». Основным видом деятельности компании является разведка, добыча, очистка, транспортировка и реализация углеводородного сырья с месторождения «Кашаган», расположенного в шельфовой зоне Каспийского моря. В ходе проверки обследовано 682 объекта. Это установка комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», железнодорожный комплекс «Западный Ескене», вахтовый поселок «Самал», химическая лаборатория, трубопроводная линия, газовое оборудование. Выявлено 1 тыс. 366 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложены административные взыскания в виде штрафов по статье 298 части первой и по статье 306 части четвертой Кодекса РК «Об административных правонарушениях»», - сообщает пресс- служба комитета.

Информируя, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются несвоевременное устранение:

- утечек пара из фланцевых соединений;

- серы на трубопроводах;

- масла на насосах и расходомерах.

А также несвоевременное проведение:

- технических освидетельствований сосудов, работающих под давлением;

- дефектоскопии морского участка промысловых и межпромысловых нефтегазопроводов.

«Приняты меры оперативного реагирования по нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде в виде направления в специализированный межрайонный экономический суд по Атырауской области искового заявления о приостановке опасных производственных объектов и опасных технических устройств.

Филиалом «НКОК Н.В.» принято решение о приостановке ведения работ на опасных производственных объектах наземного и морского комплексов в соответствии с планом комплексного капитального ремонта», - сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности МЧС РК.