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Более 136 млн тенге ущерба нанес бюджету предприниматель в Кызылорде

21 Января 2021, 15:08
Более 136 млн тенге ущерба нанес бюджету предприниматель в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В городе Кызылорде выявлен факт ущерба бюджету в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департамент экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК начал досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.

«Нанесенный бюджету ущерб насчитывает сумму более 136 млн тенге. Незаконные действия предпринимателя выявлены аудиторской проверкой за 2014-2018 годы.

Идет расследование по части 1 статьи 245 УК РК (уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет в крупном размере путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах путем сокрытия)», - сообщили в КФМ.


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