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Более 135 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
2 Февраля 2022 08:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363 КВИ+ и 1 227 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 10 283 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 307 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 446 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов, на аппарате ИВЛ – 84 пациентов.
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