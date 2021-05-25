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    15:28, 25 Май 2021 | GMT +6

    Более 135 млн тенге присвоила лже-владелица ресторана в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 135 миллионов тенге присвоила лже-владелица ресторана в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В производстве Департамента полиции Восточно-Казахстанской области находилось уголовное дело о резонансном тяжком преступлении – мошенничестве в особо крупном размере.

    Так, 17 января 2019 года в полицию обратился директор предприятия с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданки, которая под предлогом продажи ресторана, расположенного в Усть-Каменогорске, владелицей которого она якобы является, завладела его денежными средствами в сумме 135,5 млн тенге.

    По уголовному делу неоднократно принимались решения о прекращении расследования, в связи с отсутствием доказательств. После повторного обращения руководства ДП ВКО, уголовное дело было поручено старшему следователю Следственного управления отдела по расследованию преступлений против собственности.

    В ходе досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, добыты неопровержимые доказательства виновности подозреваемой.

    Подозреваемой инкриминирована статья 190, часть 4 пункт 2 УК РК ( мошенничество в особо крупном размере).

    Судом №2 Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции обвиняемая признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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