Более 135 млн тенге присвоила лже-владелица ресторана в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 135 миллионов тенге присвоила лже-владелица ресторана в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В производстве Департамента полиции Восточно-Казахстанской области находилось уголовное дело о резонансном тяжком преступлении – мошенничестве в особо крупном размере.

Так, 17 января 2019 года в полицию обратился директор предприятия с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданки, которая под предлогом продажи ресторана, расположенного в Усть-Каменогорске, владелицей которого она якобы является, завладела его денежными средствами в сумме 135,5 млн тенге.

По уголовному делу неоднократно принимались решения о прекращении расследования, в связи с отсутствием доказательств. После повторного обращения руководства ДП ВКО, уголовное дело было поручено старшему следователю Следственного управления отдела по расследованию преступлений против собственности.

В ходе досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, добыты неопровержимые доказательства виновности подозреваемой.

Подозреваемой инкриминирована статья 190, часть 4 пункт 2 УК РК ( мошенничество в особо крупном размере).

Судом №2 Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции обвиняемая признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы.