Более 1300 нарушений миграционного законодательства выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1300 нарушений миграционного законодательства выявлено в Нур-Султане, из них 295 нарушений допущено иностранными гражданами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры столицы.

На данный момент в столице Казахстана обстановка стабильная. Правоохранительными органами обеспечивается должная охрана общественного порядка и безопасности граждан.

По периметру города продолжают работу 6 блокпостов в круглосуточном режиме.

За сутки в городе зарегистрировано 11 преступлений, 105 дорожно-транспортных происшествий, травмированных нет.

С начала объявления режима ЧП зарегистрировано 353 факта нарушения режима или невыполнение требований, установленных государственным органом. Процессуальное решение в отношении виновных было принято судом.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах столицы в период чрезвычайного положения сотрудниками полиции города Нур-Султана осуществляются мероприятия по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. Проводятся локально-рейдовые мероприятия на территории рынков, торговых домов, супермаркетов, строительных объектах.

«Выявлено более 1300 нарушений миграционного законодательства, из них 295 нарушений допущено иностранными гражданами, выдворено за пределы республики 41 иностранцев. В тоже время за проживание без регистрации, либо без документов, удостоверяющих личность и допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, привлечено к ответственности более 940 граждан РК. За нарушение законодательства страны в области миграции населения, к административной ответственности привлечено 82 гражданина, принимающих иностранцев. Работа в данном направлении продолжается.

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлены двое иностранных граждан, уклонявшихся от выезда после истечения срока пребывания в стране. На нарушителей составлен административный протокол по статье 517 части 4 КРКобАП.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям иностранцы выдворены за пределы Республики», - сообщили в комендатуре города.

Участковыми инспекторами полиции проверено 5882 съемного жилья и 490 хостелов.









Напомним, согласно данным столичного оперативного Штаба по борьбе с терроризмом, Нур-Султан перешёл на высокий «оранжевый» уровень террористической опасности с 13 января с двухнедельный сроком действия.