Более 1300 человек трудоустроены в организациях по управлению гидросооружениями в Казахстане

Более 1300 специалистов трудоустроены в созданных по поручению Президента организациях по эксплуатации и управлению коммунальными гидросооружениями, передает Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

В 2024 году по поручению Главы государства в 10 областях страны были созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. Учреждения были открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

Таким образом, общее число специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями в стране достигло 16-ти. На сегодня в них трудоустроены 1337 человек, что составляет 93% от штатной численности. На баланс данных организаций передано 822 гидротехнических сооружения.

— Работающие в специализированных организациях кадры ежедневно обеспечивают надлежащее содержание и эксплуатацию коммунальных гидротехнических сооружений. За год количество работающих в данных учреждениях специалистов выросло на 405 человек. Год назад их число составляло 932 человека, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай откроют колледж для водников.