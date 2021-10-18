Более 1300 человек лечатся от КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 17 октября зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 - без симптомов.

Выписано всего – 16, поступило – 67 пациентов. Итого в инфекционных стационарах (3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 122 человека. На ИВЛ – 21, на неинвазивной ИВЛ – 66, High flow занято – 26 аппаратов», - предоставили данные в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2971 пациент, с симптомами – 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов – 118.

Кроме того, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 572 человек, вторым компонентом – 798 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано первым компонентом 978 588 человек, вторым компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 755 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 237 прививочных бригад из 1028 человек.

Напомним, 318 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Алматы за сутки.