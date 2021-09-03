Более 130 животных родилось в алматинском зоопарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском зоопарке родилось более 130 детенышей диких животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев на брифинге РСК рассказал о достижениях подведомственных организаций. Он поделился информацией об объединении музеев, строительстве нового корпуса Государственного театра кукол и запуске нового вольера для медведей и гиен в зоопарке.

Как отметил Гани Майлибаев, в рамках программы «Рухани жаңғыру» Объединением музеев города Алматы в этом году проведена республиканская онлайн-акция «МузейFEST-2021».

«С начала года на базе музеев проведено более 30 выставок, организовано 248 мероприятий. Учитывая реалии пандемии, это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил он.

Также Гани Майлибаев рассказал о запланированном строительстве отдельно стоящей двухэтажной пристройки производственного корпуса к зданию Государственного театра кукол. В новом здании будут изготавливаться фрагменты декораций, детали костюмов, а также производиться пошив кукол.

Руководитель управления культуры также поделился новостями о достижениях Алматинского зоопарка. Там родилось 130 детенышей диких животных, а также состоялся запуск нового вольера для медведей и гиен. Это положительно сказалось на динамике посещений. В этом году зоопарк посетили 565 289 человек, это на 200% больше, чем за аналогичный период прошлого года.