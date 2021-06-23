Более 130 военнослужащих правительственных войск ИРА перешли на территорию Таджикистана

ДУШАНБЕ. НИАТ «Ховар» – КАЗИНФОРМ. В понедельник, 21 июня, вооруженная группа талибов напала на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в афганской провинции Кундуз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9.00 часов 22 июня, не выдержав наступления, 134 военнослужащих правительственных войск ИРА были вынуждены отступить через 3-ю и 4-ю заставы погранотряда «Пяндж» на территорию Республики Таджикистан.

Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.

Среди военнослужащих ИРА — 4 раненых и один убитый.

Обстановка на линии границы между РТ и ИРА оценивается как напряженная, общее число раненых, убитых и взятых в плен афганских военнослужащих на территории «Шерхон-Бандар», составляет до 100 человек.

Согласно подтвержденной информации, в последние десять суток в четырех провинциях ИРА, граничащих с Таджикистаном, идут боестолкновения между правительственными войсками и движением «Талибан». В результате чего уезды Чахёб, Янги Калъа, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имом Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП «Шерхон-Бандар» и «Кокул» перешли под контроль талибов.

Шерхан-Бандар является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб тоже захвачена талибами.