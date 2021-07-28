Более 130 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса призывают население пройти вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что первый компонент вакцины получили 191 340 человек, полный курс вакцинации прошел 130 551 североказахстанец. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 311 тысяч жителей региона.

«Всего за последние семь дней зарегистрировано 882 инфицированных коронавирусом, установлено 1 312 контактных лица. Из них 290 человек имеют прививочный статус. Их не поместили на домашний карантин, лабораторные ПЦР-исследования не проводятся. Они находятся под медицинским наблюдением, никто из них не заболел. Это является очевидным плюсом вакцинации», - сказал А. Жуматаев.

Заместитель акима области Аскар Сакипкереев добавил, что более 80% педагогов, медиков и полицейских получили вакцину.

«Необходимо вакцинировать работников сферы услуг. После 10 августа начнутся проверки на предмет вакцинации. К работе допускаются имеющие паспорт вакцинации, либо необходимо еженедельно сдавать ПЦР-анализ. Еще один вариант – по возможности перейти на дистанционный формат работы. В противном случае работник временно отстраняется. Подчеркну, что никаких увольнений не должно быть. Сотрудники, имеющие медицинские отводы, могут продолжать работать», - сказал А. Сакипкереев.

По области работают 107 стационарных и 62 передвижных пункта вакцинации.