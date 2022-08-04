Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 130 тыс. диких животных и растений изъяли у браконьеров в Китае
4 Августа 2022 14:47

Более 130 тыс. диких животных и растений изъяли у браконьеров в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 130 тыс. диких животных и растений изъято из оборота в ходе трехмесячной общенациональной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае. Об этом говорится в сообщении Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, по итогам трехмесячной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае (с 15 февраля по 15 мая 2022 года) изъято более 130 тыс. диких животных и растений в рамках 12 тыс. дел.

Как сообщается, китайские власти основные усилия сосредоточили на пресечение контрабанды и незаконной торговли слонами, носорогами, тиграми, леопардами, панголинами и другими видами диких животных. В ходе кампании задержаны более 14 тыс. браконьеров.

Конфисковано более 46 тыс. единиц орудий охоты и рыболовства.


Фото: look.com.ua
Новости по теме
Импорт газа в Китай беспрецедентно сократится в 2022 году - исследование
Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ
Казахстан придерживается принципа «одного Китая» - МИД РК
Читайте также
Импорт газа в Китай беспрецедентно сократится в 2022 году - исследование
Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ
Атырауский НПЗ оштрафован на 5 млн тенге
Новые правила по поливу зеленых насаждений примут в Алматы
Казахстан придерживается принципа «одного Китая» - МИД РК
Птицы-каравайки прилетели на набережную Актау
Названы основные причины лесных пожаров в Павлодарской области
Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
3 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане
4 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
5 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив