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Более 130 саженцев высадили мажилисмены в Нур-Султане

12 Октября 2019 13:17
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Более 130 саженцев высадили мажилисмены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К республиканской экологической акции по высадке деревьев полючились сегодня депутаты и сотрудники аппарата Мажилиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В столице Казахстана в этот день мажилисменами высажено свыше 130 саженцев сосны, березы, ясеня, тополя, липы и сирени. Деревья выращены в лесопитомнике, зеленым поясом обрамляющим город.

Новая депутатская аллея украсила участок на пересечении столичных проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Мажилис,
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