23 Сентября 2022, 08:13
Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 23 сентября лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 6 449 человек (–6 313+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 313 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 4 пациентa,
• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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