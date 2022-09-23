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Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах в Казахстане
23 Сентября 2022, 08:13

Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 23 сентября лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 6 449 человек (–6 313+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 313 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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